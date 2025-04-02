Масштабные отключения электричества, отопления и воды пройдут в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сегодня в связи с ремонтными работами на электросетях массово отключат электричество. Также в связи с ремонтами на сетях ТГК-14 во многих домах исчезнут отопление и горячая вода.- ул. Золотые Пески, проезд Академический, 106 кв-л 1-73, ул. Академическая 1-12, Сотовая вышка МТС 112 кв-л.- ул. Бабушкина 29, 53-57, ул. Бульвар Карла Маркса 33.- ул. Лебедева 1-45, 45А, Складская 1-12, Сплавная 1-4, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таёжная 26.- ул. Мира 21, 28-38, ул. Березовая 4Б.- ул. Кедровая 1-36, ул. 3-я Кедровая 2-47, ул. Шевченко 132-148.- ул. Чайковского 10-28, ул. Нестерова 2-4, пер. Заводской 10, ул. Комарова 9-15.- ТЦ «Вегос-М» ул. Кабанская, АЗС ул. Кабанская 53/3 (Управляющая организация Бурвод), ул. Кабанская 53/5 (магазин Автомир), ООО Удинское база №2, производственная база ул. Кабанская 59А, база ул. Обручева 46 (торговая производственная компания ООО «Зам»), п. Тулунжа частный сектор ул. Луговая, ул. Дамбовая, ул. Акшинская, ул. Международная, ул. Подгорная, ул. Можайская, ул. Орлиная, ул. Алтачейская, ул. Ноябрьская, ул. Трудовая, ул. Осенняя, ул. Юбилейная, ул. 40-лет Победы, ул. Кооперативная, ул. Смоленская, ул. Охотская, ул. Правды, ул. Деловая, ул. Дальнегурульбинская, 5б (ООО Автотехцентр Камаз), ул. Мангальная, ул. Дальнегурульбинская, 6а (ЗАО Центральная), ул. Дальнегурульбинская, 6б (ООО Чистый город), ул. Благополучная, ул. Зеленая, ул. Водопадная, ул. Облепиховая.- ч/с по адресу СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай».- ул. Буйко 5, ул. Гвардейская 1-4.- ул. Павлова 3-5, 7, 10А, ул. Терешковой 11, ул. Павлова 4А Частный детский сад «Престиж» №35, Общежитие мед. колледжа ул. Павлова 8, Респ. аналистич. Центр ул. Терешковой 9, Бурятский Драмтеатр им. Бестужева ул. Терешковой 9А, Администрация Октябрьского района ул. Павлова 1, Филиал Академии наук ул. Павлова 2, Ателье «Элегант», магазин Барис ул. Терешковой 7.- мкд: ул. Оцимика 12/е, 12/ж, 17/1, 17/2, 17, ул. Удинская 3, 28А, 28Б, ул. Серова 1А, ул. Маршака 4, ул. Воровского 27, 48/1, ул. Ермаковская 41.ч/с: ул. Жанаева 1А, ул. Серова 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/4, 4, 5/1, 6, ул. Новокузнецкая 2Б, ул. Маршака 47, ул. Береговая 2/1, 2/2.д/сад: №58 ул. Жанаева 22, Мультяшки ул. Серова 7А, СОШ №9 ул. Тарбагатайская 49, УДО Межшкольный центр ул. Оцимика 20, прочие 18.