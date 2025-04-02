Общество 02.04.2025 в 10:10

Слишком интеллектуальная система

Фантастические фильмы ничему не учат российских чиновников
A- A+
Текст: Номер один
Слишком интеллектуальная система

Ведь им уже как только не намекали: и все части «Терминатора», и три части «Матрицы», и множество других кинокартин, повествующих о том, как ИИ захватывает мир. Но нет, они продолжают внедрять умные системы, которые могут оказаться гораздо умнее самих чиновников. 

Недавно в Сети появилась новость, что эксперты из регионов России оценили работу интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ. Которая, как уверяют в мэрии, «ускоряет движение и делает его более безопасным».

Умную систему запустили еще в 2021 году. Она позволяет удаленно настраивать и управлять светофорами, отслеживать транспортные потоки с помощью обзорных камер и детекторов.

Фанаты фантастических фильмов, объединенных тематикой восстания машин, обреченно вздыхая, ждут момента, когда ИТС получит контроль над всем городом и устроит коллапс, чтобы избавить дороги от надоедливых автомобилистов.

Правда для этого придется внедрить систему искусственного интеллекта. Для чего нужен интеллект естественный.

 

Теги
карикатура

Все новости

Из Бурятии не выпустили енотов, кошек и куриц
02.04.2025 в 11:11
В Улан-Удэ построят приют на 2 тысячи собак
02.04.2025 в 10:52
Дороги Улан-Удэ избавляют от ям
02.04.2025 в 10:37
В Улан-Удэ четыре девушки сломали себе жизни ради легкого заработка
02.04.2025 в 10:23
Слишком интеллектуальная система
02.04.2025 в 10:10
В Улан-Удэ вандалы испортили книги в парке
02.04.2025 в 09:55
Аферисты превратили студентку из Улан-Удэ в зомби
02.04.2025 в 09:43
В Улан-Удэ женщина сбила женщину
02.04.2025 в 09:26
Масштабные отключения электричества, отопления и воды пройдут в Улан-Удэ
02.04.2025 в 09:18
Налоговые вычеты в 2025 году
02.04.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Из Бурятии не выпустили енотов, кошек и куриц
У птиц и животных не было документов
02.04.2025 в 11:11
В Улан-Удэ построят приют на 2 тысячи собак
Он появится в микрорайоне Силикатный
02.04.2025 в 10:52
Дороги Улан-Удэ избавляют от ям
Пока для этого используется только «холодный» асфальт
02.04.2025 в 10:37
Масштабные отключения электричества, отопления и воды пройдут в Улан-Удэ
Они затронут множество домов
02.04.2025 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru