Слишком интеллектуальная система

Ведь им уже как только не намекали: и все части «Терминатора», и три части «Матрицы», и множество других кинокартин, повествующих о том, как ИИ захватывает мир. Но нет, они продолжают внедрять умные системы, которые могут оказаться гораздо умнее самих чиновников.

Недавно в Сети появилась новость, что эксперты из регионов России оценили работу интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ. Которая, как уверяют в мэрии, «ускоряет движение и делает его более безопасным».

Умную систему запустили еще в 2021 году. Она позволяет удаленно настраивать и управлять светофорами, отслеживать транспортные потоки с помощью обзорных камер и детекторов.

Фанаты фантастических фильмов, объединенных тематикой восстания машин, обреченно вздыхая, ждут момента, когда ИТС получит контроль над всем городом и устроит коллапс, чтобы избавить дороги от надоедливых автомобилистов.

Правда для этого придется внедрить систему искусственного интеллекта. Для чего нужен интеллект естественный.