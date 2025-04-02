Общество 02.04.2025 в 10:37

Дороги Улан-Удэ избавляют от ям

Пока для этого используется только «холодный» асфальт
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Текст: Андрей Константинов
Дороги Улан-Удэ избавляют от ям
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Как сообщили в мэрии, на данный момент сотрудники Комбината по благоустройству подлатали уже 17 улиц. Этой ночью работы проходили на ул. Зои Космодемьянской.

«Зимний сезон выдался непростым из-за резких колебаний температуры — ночами было холодно, а днём становилось теплее. По поручению мэра Игоря Шутенкова были предприняты дополнительные меры для улучшения состояния городских дорог. Отремонтировано 100 кв. метров дорожного полотна, тогда как прошлой весной было восстановлено 60 кв. метров. Работы начаты с центральных улиц с интенсивным трафиком движения. Главная задача – устранить максимальное количество ям до начала функционирования асфальтовых заводов, что ожидается примерно к середине апреля», - рассказали в мэрии города.

Работы идут с использованием метода «холодного асфальта». Он может использоваться даже при температуре -5 градусов. Для этого поверхность дороги очищается от грязи и влаги, а затем в яму укладывается и утрамбовывается асфальт.

К работам с применением горячего асфальта дорожные службы планируют приступить ближе к середине апреля, когда установится стабильно высокая среднесуточная температура воздуха.
Теги
ямочный ремонт

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