В Улан-Удэ построят приют на 2 тысячи собак

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о выделении компании «Право на жизнь 03» земельного участка в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ. Он предназначен для размещения там приюта для безнадзорных животных в количестве от 1,5 до 2 тысяч особей. Земля выделяется компании в аренду без проведения торгов.Напомним, речь о строительстве приюта в микрорайоне Силикатный шла еще в 2022 году. Тогда депутаты горсовета приняли решение об изменении территориальной зоны земельного участка, расположенного на ул. Домостроительная, с рекреационной на производственную. Это было сделано для того, чтобы там мог заработать приют для собак. Общая площадь участка, которому изменили назначение земель, составил 43 тысячи «квадратов».- Мы переводим землю из рекреационной зоны в производственную для того, чтобы построить там собачий приют. Запрос поступил от юридического лица, которое получит грант на реализацию проекта, - говорил тогда председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов.