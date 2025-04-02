Общество 02.04.2025 в 10:52

В Улан-Удэ построят приют на 2 тысячи собак

Он появится в микрорайоне Силикатный
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ построят приют на 2 тысячи собак
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о выделении компании «Право на жизнь 03» земельного участка в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ. Он предназначен для размещения там приюта для безнадзорных животных в количестве от 1,5 до 2 тысяч особей. Земля выделяется компании в аренду без проведения торгов.

Напомним, речь о строительстве приюта в микрорайоне Силикатный шла еще в 2022 году. Тогда депутаты горсовета приняли решение об изменении территориальной зоны земельного участка, расположенного на ул. Домостроительная, с рекреационной на производственную. Это было сделано для того, чтобы там мог заработать приют для собак. Общая площадь участка, которому изменили назначение земель, составил 43 тысячи «квадратов».
.
- Мы переводим землю из рекреационной зоны в производственную для того, чтобы построить там собачий приют. Запрос поступил от юридического лица, которое получит грант на реализацию проекта, - говорил тогда председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов.

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