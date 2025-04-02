Из Бурятии не выпустили енотов, кошек и куриц

В Бурятии за три месяца этого года инспекторы Россельхознадзора выявили массу нарушений на МАПП «Кяхта», связанных с перевозкой животноводческой продукции и самих животных.«В результате проверок пресечен ввоз в ручной клади свыше 147 кг подконтрольной госветнадзору продукции, а именно: 47 кг молочной продукции, 53 кг мясной продукции, 38 кг хребтовых костей, 8 кг шкур животных, 1 кг конского хвоста. Кроме того, зафиксированы случаи вывоза живых животных без разрешения на вывоз и соответствующих ветеринарных сопроводительных документов: 9 кур, 4 енота-полоскуна, 3 кошки», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Как уточнили в ведомстве, в отношении нарушителей возбуждены административные дела. Их фигурантами стали 31 гражданин Монголии и 7 граждан России.