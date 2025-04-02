Общество 02.04.2025 в 11:44

Родственники получивших ранение участников СВО получат право на дополнительный отпуск

Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Родственники получивших ранение участников СВО получат право на дополнительный отпуск

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении закон, согласно которому родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) раненых участников СВО получат право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

- Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году – родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением, - сообщает сайт Госдумы.

Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) и дети смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет.

В настоящее время указанные меры частично уже действуют, но распространяются не на всех участников СВО. Закон усилит социальную защиту фронтовиков и членов их семей, повысит гарантии на отпуск. 

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

 

Фото: Номер один

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