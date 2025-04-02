В Улан-Удэ начали отжигать

В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы. Сегодня отжиги проходят на острове Богородский и у СНТ «Экспресс», сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ.- Просим горожан сохранять спокойствие и напоминаем о необходимости убрать сухую траву и ветки с территорий, прилегающих к домам. Это нужно для предотвращения возможного перехода огня на жилые строения, - обратился к горожанам начальник ПСС Улан-Удэ Егор Перелыгин.