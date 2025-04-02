Общество 02.04.2025 в 12:09

Виновник ДТП в Улан-Удэ выплатит 700 тысяч пострадавшему ребенку

Маленькая девочка получила в аварии серьезные травмы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Виновник ДТП в Улан-Удэ выплатит 700 тысяч пострадавшему ребенку

Торопясь по своим делам, работник индивидуального предпринимателя выехал на встречную полосу и устроил ДТП, в котором сильно пострадал маленький ребенок. По решению суда города Улан-Удэ он будет обязан выплатить матери травмированной девочки 700 тысяч рублей.

- В апреле 2023 года работник индивидуального предпринимателя, выполняя свои трудовые обязанности на служебной машине нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения для обгона. В результате он столкнулся с другим автомобилем, несовершеннолетнему пассажиру которого причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре республики.

Мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру, которая, в свою очередь, провела проверку.

- С целью восстановления прав ребенка прокурор предъявил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ взыскал в пользу пострадавшей компенсацию в размере 700 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

 

Теги
компенсация

Все новости

В мусорном баке Улан-Удэ нашли противотанковую гранату
02.04.2025 в 12:30
В Монголии обсудили проект газопровода из России в Китай
02.04.2025 в 12:12
Виновник ДТП в Улан-Удэ выплатит 700 тысяч пострадавшему ребенку
02.04.2025 в 12:09
В Улан-Удэ начали отжигать
02.04.2025 в 12:07
Родственники получивших ранение участников СВО получат право на дополнительный отпуск
02.04.2025 в 11:44
Фермеры в Бурятии активно готовятся к посевной кампании
02.04.2025 в 11:19
В Бурятии сгорел большой дом
02.04.2025 в 11:18
Из Бурятии не выпустили енотов, кошек и куриц
02.04.2025 в 11:11
В Улан-Удэ построят приют на 2 тысячи собак
02.04.2025 в 10:52
Дороги Улан-Удэ избавляют от ям
02.04.2025 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
В Монголии обсудили проект газопровода из России в Китай
Ожидается, что он даст новый импульс экономике страны
02.04.2025 в 12:12
В Улан-Удэ начали отжигать
Горожан просят сохранять спокойствие
02.04.2025 в 12:07
Родственники получивших ранение участников СВО получат право на дополнительный отпуск
Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ
02.04.2025 в 11:44
Из Бурятии не выпустили енотов, кошек и куриц
У птиц и животных не было документов
02.04.2025 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru