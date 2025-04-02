Виновник ДТП в Улан-Удэ выплатит 700 тысяч пострадавшему ребенку

Торопясь по своим делам, работник индивидуального предпринимателя выехал на встречную полосу и устроил ДТП, в котором сильно пострадал маленький ребенок. По решению суда города Улан-Удэ он будет обязан выплатить матери травмированной девочки 700 тысяч рублей.

- В апреле 2023 года работник индивидуального предпринимателя, выполняя свои трудовые обязанности на служебной машине нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения для обгона. В результате он столкнулся с другим автомобилем, несовершеннолетнему пассажиру которого причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре республики.

Мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру, которая, в свою очередь, провела проверку.

- С целью восстановления прав ребенка прокурор предъявил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ взыскал в пользу пострадавшей компенсацию в размере 700 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site