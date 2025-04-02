В Монголии обсудили проект газопровода из России в Китай

Строительства газопровода из России в Китай по территории Монголии увеличит доходы ее бюджета и повысит уровень жизни монгольских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и развития страны по итогам обсуждения реализации проекта газопровода.«Строительство газопровода из РФ в КНР через Монголию приведет в ее экономику новые инвестиции и увеличит доходы бюджета. В ходе реализации проекта появится много рабочих мест, что повысит уровень жизни. Промышленные предприятия и жилищный сектор получат экологически чистый источник энергии, что снизит загрязнение воздуха в Улан-Баторе», – сообщили в главном экономическом ведомстве страны.По его информации, участники совещания под руководством первого вице-премьера монгольского правительства - министра экономики и развития Лувсаннямын Гантумура отметили, что этот международный проект, реализуемый совместно с Россией и Китаем, укрепит региональное экономическое сотрудничество и откроет новую страницу в развитии Монголии.«На сегодня завершены инженерные изыскания, а оценку воздействия проекта на окружающую среду планируется завершить в течение этого года. Между Монголией и РФ подписаны меморандумы о взаимопонимании и намерениях, также определен маршрут газопровода», – добавили в минэкономики.