Жителю Бурятии дали 2 года за покупки на Wildberries

Житель Бурятии попал под суд за покупки в приложении Wildberries на сумму 8,5 тысяч рублей. Все потому, что за свои заказы удалец решил рассчитаться не своими деньгами, а средствами родного дяди, потратив почти четверть его, и без того, небольшой зарплаты.

В Северобайкальском городском суде рассказали, что местный житель установил на своем телефоне «Wildberries» для того, чтобы совершить ряд покупок. Все бы ничего, но вот для оплаты своих хотелок, он привязал к приложению банковскую карту своего дяди.

- Выбрав товар, он купил 4 вещи на общую сумму 8578 руб., оплатив их деньгами родственника. После того, как он сделал заказ, из данного аккаунта вышел, сделал другой аккаунт в этом приложении, но уже без привязки своего номера телефона. Все эти действия подсудимый совершил для того, чтобы на случай если будут проверять его приложение «Wildberries», совершенные покупки не было видно, - сообщили в пресс-службе городского суда.

На ловкача вскоре вышла полиция, которой он признался в содеянном. От заказанных товаров он отказался, поэтому деньги платформа вернула на счет потерпевшего родственника, однако суд признал его виновным, квалифицируя его действия, как кражу.

- К данному выводу суд пришел на основе собранных доказательств, достаточных для разрешения уголовного дела. Учитывая зарплату потерпевшего в размере 35 тысяч, сумму ущерба в 8 578 рублей суд посчитал значительным и приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - добавили в Северобайкальском суде.

Фото: Номер один