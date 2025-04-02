Самое скрытное животное Бурятии попалось в кадр фотоловушки

В Бурятии одно из самых скрытных животных, занесенных в Красную книгу, недавно попало в объектив фотоловушки. Манула, или как его еще называют, Палласова кота, засекла камера в Тугнуйском заказнике.

Накануне именно в этих местах прошла весенняя экспедиция по изучению и сохранению манула фонда «Компас», Московского зоопарка и БУ «Бурприрода». Госинспекторы расставили фотоловушки во всех местах, где наблюдались следы.

- В России манул обитает не только в Хакасии, Туве и нескольких других регионах. Родной дом манулов - это и Бурятия, конкретно - Тугнуйский заказник. Мы продолжим изучение краснокнижного животного. Полученные фото ещё раз свидетельствуют об уникальности фауны Тугнуйского заказника, - подчеркнул руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.

В ведомстве также добавили, что основные результаты, которые планируются получить во время исследований – это разработка методики учета и выработка рекомендаций по сохранению манула в природе.

Фото: Бурприрода