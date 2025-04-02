Общество 02.04.2025 в 16:50

Житель Бурятии погиб на СВО, вернувшись туда после демобилизации

Прощание с Виктором Хороших пройдет 3 апреля в Петропавловке
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии погиб на СВО, вернувшись туда после демобилизации
3 апреля в селе Петропавловка пройдет прощание с Виктором Хороших. Он был мобилизован на СВО, после контузии вернулся домой, но снова ушел на спецоперацию.

Как сообщает «Джида-инфо.24/7», Виктор Хороших родился 4 октября 1982 года в селе Булык. Был старшим ребёнком в семье.

После окончания 9 классов поступил в Петропавловское профессиональное училище №29, получил специальность мастер сельского хозяйства, тракторист-машинист, слесарь ремонтник второго разряда.

В 2001 году после окончания СПТУ-29 был призван в армию, службу проходил в Улан Удэ.

С 2003 года работал в ООО «Икат плюс» водителем большегруза. В 2005 году уехал Кострому, где занимался отделочными работами, установкой гипсовых и натяжных потолков.
 
В 2015 году Виктор Хороших вернулся в родное село, где устроился в СТО механиком.

В сентябре 2022 года Виктора мобилизовали на спецоперацию. 23 февраля 2023 года он получил тяжелую контузию, перфорацию обеих барабанных перепонок, и был демобилизован по ранению. В том же году он устроился работать на авиазавод в Улан-Удэ сборщиком летательных аппаратов, а в июле 2024 года вновь подписал контракт.
 
Виктор Хороших погиб 14 декабря 2024 года. Дома у него остались мама, сестра, супруга, два сына и две дочери.

Фото: «Джида-инфо.24/7»

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