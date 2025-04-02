В Бурятии после теплого денька снова похолодает

Завтра в Бурятии снова испортится погода. Ожидаются осадки, сильный ветер и похолодание, сообщает Гидрометцентр.По данным синоптиков, 3 апреля по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег и снег, ночью по Прибайкалью и юго-западу до умеренных осадков. Местами гололедица, на перевалах накаты. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3, -2, местами -7, -12. Днем будет +2, +7, местами по северной половине -1, -6 градусов.В Улан-Удэ сегодня ночью прогнозируются небольшие осадки, дождь со снегом, днем будет без осадков. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 15-17 м/с. Температура ночью около 0, днем +2, +4 градуса.