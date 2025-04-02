Общество 02.04.2025 в 17:13

«Все перекосилось – кошмар просто!»

Москвичке вместо груди сделали попу как у Кардашьян – она отсудила 1,5 миллиона
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Текст: КП-Новосибирск
«Все перекосилось – кошмар просто!»
Любовь потратили на корректирующие операции более 1,8 миллиона рублей. Фото: предоставлено героиней публикации
Суд поставил точку в деле москвички Любови Лауфер, которая потребовала компенсацию за неудачную пластику от новосибирского хирурга. Как сообщает КП-Новосибирск, мама троих детей хотела сделать липофилинг – липофилинг: это процедура, при которой откачивают жир с проблемных зон — живота, боков — и вкачивают его в грудь.

- У меня после родов грудь обвисла, и я решилась на импланты. Но спустя 7 лет у меня началась серома — воспалительный процесс, во время которого в груди накапливается жидкость. Чтобы остановить его, нужно удалять импланты, - рассказала Любовь. – Я доверилась хирургу из Новосибирска, с которой познакомилась в московской клинике, где наблюдалась. Специально прилетела к ней в Сибирь, все прошло хорошо. Липофилинг должен был стать следующим этапом после удаления имплантов.

Москвичка решила снова довериться тому же хирургу, приехала к ней Новосибирск, но доктор заявила, что операцию будет проводить не она.

— Речь шла о враче, с которым у не были отношения. И вот представьте: вечером накануне операции она заявила, что этот парень не пустит ее в операционную. Мол, он человек восточный, принципиальный, с ним не поспоришь, — передает диалог с доктором москвичка. — Я начала плакать, а она меня успокаивала: уверяла, что он отличный специалист и все будет хорошо. До сих пор не могу понять, почему я поддалась на эти уговоры и согласилась на операцию. А еще сделала ошибку: попросила остатки жира после операции на груди ввести мне в ягодицы, чтобы они стали более округлыми.

Любовь заплатила 400 тысяч, но после операции получила кучу проблем вместо красивых форм.

- Живот у меня будто разделился пополам, грудь стала одна меньше другой, все перекосилось — кошмар просто! Но самое страшное было — это размер ягодиц! — возмущена Любовь. — Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра 2! Да я даже сидеть не могла из-за сильнейшей боли.

Суд встал на сторону москвички: хирург пытался обжаловать решение, но безуспешно.

- Правда, присудили мне на полмиллиона меньше, чем я просила – около 1,5 миллионов рублей, - говорит Любовь.

Пациентка только на корректирующие потратила более 1,8 миллиона рублей, и она собирается добиваться полной компенсации.

- Врачи смогли исправить то, что наделал этот хирург, только на 70 процентов: полностью я уже никогда не восстановлюсь. И мы с адвокатом будем обжаловать решение суда и требовать другой компенсации.

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