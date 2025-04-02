Общество 02.04.2025 в 19:24

«Озерное» помогло модернизировать котельные в Кижинге и Новокижингинске

Также при поддержке компании прошел капитальный ремонт сетей
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Текст: Иван Иванов
«Озерное» помогло модернизировать котельные в Кижинге и Новокижингинске
Фото: администрации Кмжингинского района
Компания «Озерное» направила 9,5 млн рублей на модернизацию котельных и закупку топлива в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Кижингинского района.

На выделенные средства для центральных котельных обоих сёл приобрели и установили новые котлы мощностью КВм-2,5. В селе Кижинга это помогло обеспечить резервные мощности в связи с вводом в эксплуатацию новой школы. Дополнительно сформированы запасы твёрдого топлива (уголь марки 3БР) для бесперебойной работы котельных.

Помимо этого, в селе Новокижингинск при поддержке компании и правительства Бурятии проведён капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения протяжённостью более 2,5 км на сумму более 48 млн. рублей.

«Средства выделялись из муниципального и республиканского бюджетов. Также значительную поддержку оказала компания «Озерное». Результатом этих совместных усилий стало то, что мы смогли провести необходимые работы и обеспечить стабильное тепло для наших жителей в зимний период», - отметил глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов.
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