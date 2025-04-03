Житель Бурятии заплатил штраф за «память» об отце
Мужчина несколько лет хранил дома оружие без соответствующих документов
Летом 2019 года житель Мухоршибирского района на крыше гаража во дворе дома нашел ружье с патронами, которые принадлежали его покойному отцу. Вместо того, чтобы сдать их в соответствующие органы, мужчина решил оставить их себе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконно приобретенные и хранящиеся оружие с патронами обнаружили и изъяли. В ходе дознания мужчина пояснил, что ружьем и патронами он не пользовался, хранил их как память об отце. Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся, а также загладил причиненный преступлением вред.
Учитывая обстоятельства дела, а также личность подсудимого, характеризующегося исключительно положительно и совершившего впервые преступление средней тяжести, его семейное положение, суд пришел к выводу о возможности освобождения нарушителя от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Фото: "Номер один"