Житель Бурятии заплатил штраф за «память» об отце

Летом 2019 года житель Мухоршибирского района на крыше гаража во дворе дома нашел ружье с патронами, которые принадлежали его покойному отцу. Вместо того, чтобы сдать их в соответствующие органы, мужчина решил оставить их себе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконно приобретенные и хранящиеся оружие с патронами обнаружили и изъяли. В ходе дознания мужчина пояснил, что ружьем и патронами он не пользовался, хранил их как память об отце. Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся, а также загладил причиненный преступлением вред.

Учитывая обстоятельства дела, а также личность подсудимого, характеризующегося исключительно положительно и совершившего впервые преступление средней тяжести, его семейное положение, суд пришел к выводу о возможности освобождения нарушителя от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Фото: "Номер один"