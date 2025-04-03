Общество 03.04.2025 в 10:47

Росгвардейцы в Улан-Удэ почтили память погибшего товарища

Батор Анандаев был награжден орденом Мужества посмертно
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Текст: Служба информации "Номер один"
Росгвардейцы в Улан-Удэ почтили память погибшего товарища

В Улан-Удэ в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел День памяти младшего сержанта милиции Батора Чимитдоржиевича Анандаева, погибшего при задержании вооружённого преступника в 2000 году.

- За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Чимитдоржиевич Анандаев Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно, - отметил заместитель командира батальона майор полиции Алексей Дармаев.

На утреннем разводе личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.

Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны передали сообщение о том, что в одном из торговых киосков в п. Сокол неизвестный вооружённый ножом, угрожает продавцу. На место происшествия незамедлительно выехал наряд Росгвардии.

Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Младший сержант милиции Анандаев организовал преследование, но преступник ответил выстрелами из автомата, который он прятал в спортивной сумке.

Рискуя собственной жизнью, Батор Анандаев старался до последнего не открывать ответную стрельбу в жилом массиве и задержать преступника, но был смертельно ранен в плечо и скончался на месте.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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