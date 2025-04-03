За взятку в 50 тысяч коммерсанта в Бурятии оштрафовали на полмиллиона

За взятку в 50 тысяч коммерческая организация в Бурятии была оштрафована на 500 тысяч рублей. Вознаграждение было предназначено члену комиссии, проверяющей исполнение и качество работ по уборке свалки в Тункинском районе.

- Установлено, что ООО «Иркут» в рамках договора субподряда выполняло работы по ликвидации несанкционированного размещения отходов вблизи села Талое Тункинского района. В декабре 2023 года гендиректор организации передал члену экспертной комиссии, созданной для проведения экспертизы результатов исполнения договорных обязательств, незаконное вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей за подписание заведомо ложного акта о выполнении работ в полном объеме, - рассказали в прокуратуре республики.

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Судом ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

- В целях обеспечения погашения штрафа судом по ходатайству прокурора на автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200», принадлежащий данной коммерческой организации, наложен арест. Органом следствия по факту дачи взятки возбуждено и расследуется уголовное дело, - добавили в ведомстве.

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