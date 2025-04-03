В Улан-Удэ привели в порядок деревья на бульваре Карла Маркса. Там провели санитарную обрезку, удалили лишние ветки, почистили территорию.

- Специалисты городского лесничества Октябрьского района в течение двух недель занимались улучшением состояния зелёных насаждений на бульваре. Они поднимали штамб у деревьев, проводили санитарную обрезку и удаляли лишнюю поросль, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Мероприятия по уходу позволят повысить безопасность одного из самых протяжённых скверов города.





Городские лесники удалили больные и повреждённые ветви, продлевая жизнь местным ильмам. Все ветки были собраны и вывезены.

Для справки:

История бульвара началась ещё в 1960-х годах с открытия школы №35. Первую очередь сквера ввели в эксплуатацию в 1970 году. В 2018 году бульвар прошёл масштабную реконструкцию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», где появились летний водопровод, декоративные арки, детские и шахматные площадки, зоны для выгула собак, система видеонаблюдения и другие удобства.

Фото: администрация Улан-Удэ