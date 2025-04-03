Общество 03.04.2025 в 11:15

В Улан-Удэ осудили наркоманку

Девушка заказала наркотики через интернет-магазин

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ осудили наркоманку

Жительница столица Бурятии отправится на год в колонию-поселение за приобретение дозы наркотика. Разоблачили девушку случайно, в ходе задержания за правонарушение.

Девушка воспользовалась услугами интернет-магазина, «специализирующегося» на продаже запрещенных веществ. Она оплатила «дозу» и затем по полученным координатам нашла «закладку». Однако в руки правоохранителей она попала случайно – сотрудники полиции задержали ее за мелкое хулиганство.

Улан-удэнку доставили в полицию и в ходе досмотра обнаружили и изъяли у нее наркотическое средство.

Советский районный суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности обвиняемой, наличие судимости.


Фото: "Номер один"

 

Теги
суд наркотик закладка

Все новости

ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
03.04.2025 в 11:32
В Бурятии увековечили имя заслуженного врача
03.04.2025 в 11:32
В Улан-Удэ осудили наркоманку
03.04.2025 в 11:15
В Улан-Удэ привели в порядок деревья на бульваре Карла Маркса
03.04.2025 в 11:02
За взятку в 50 тысяч коммерсанта в Бурятии оштрафовали на полмиллиона
03.04.2025 в 10:50
Росгвардейцы в Улан-Удэ почтили память погибшего товарища
03.04.2025 в 10:47
Житель Бурятии заплатил штраф за «память» об отце
03.04.2025 в 10:39
В Улан-Удэ повар детсада потеряла почти три миллиона, пытаясь разбогатеть
03.04.2025 в 10:34
В Мухоршибирском районе начали ремонтировать мост
03.04.2025 в 10:23
Метель в Кабанском районе Бурятии заметает автотрассу
03.04.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
Компания планирует выделить на объекты займ в размере 4,7 млрд рублей
03.04.2025 в 11:32
В Бурятии увековечили имя заслуженного врача
Мемориальная доска появилась на стене РКБ
03.04.2025 в 11:32
В Улан-Удэ привели в порядок деревья на бульваре Карла Маркса
Там провели санитарную обрезку, удалили поврежденные ветки, почистили территорию
03.04.2025 в 11:02
За взятку в 50 тысяч коммерсанта в Бурятии оштрафовали на полмиллиона
Уборка свалки в районе обернулась для него уголовным делом
03.04.2025 в 10:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru