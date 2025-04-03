В Улан-Удэ осудили наркоманку

Жительница столица Бурятии отправится на год в колонию-поселение за приобретение дозы наркотика. Разоблачили девушку случайно, в ходе задержания за правонарушение.

Девушка воспользовалась услугами интернет-магазина, «специализирующегося» на продаже запрещенных веществ. Она оплатила «дозу» и затем по полученным координатам нашла «закладку». Однако в руки правоохранителей она попала случайно – сотрудники полиции задержали ее за мелкое хулиганство.

Улан-удэнку доставили в полицию и в ходе досмотра обнаружили и изъяли у нее наркотическое средство.

Советский районный суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности обвиняемой, наличие судимости.





Фото: "Номер один"