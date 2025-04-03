ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ

ВЭБ.РФ предоставит заемное финансирование проектным компаниям инфраструктурного холдинга АО УК «Инфратех Концессии» (входит в структуру ГК «Ростех») на строительство Национального музея Бурятии и театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ. Концессионные соглашения по их возведению были заключены осенью 2023 года с министерством культуры Бурятии.Эти ключевые проекты мастер-плана Улан-Удэ реализуются в рамках преференциального режима ТОР. Президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока признал их приоритетными.- С ВЭБ.РФ мы уже имеем хороший опыт создания социальных объектов – школ, и сегодня он оказывает содействие и в такой важной работе. Ведь театр «Байкал» своим творчеством охватывает большую и ценную работу по сохранению исконной бурятской культуры. И сам этот факт накладывает требование, чтобы будущее здание было не просто большой концертной площадкой, а культурным центром с возможностью осуществления самых разных активностей, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Национальный музей создаётся для сохранения культурного наследия Бурятии, доступ к его коллекции будет обеспечен широкой аудитории. Будет создано современное и просторное музейное пространство, которое объединит три существующих сегодня музея, позволит обновить экспозицию, разместить под одной крышей более 3,5 тыс. экспонатов, даст работу 73 деятелям культуры. Общая площадь комплекса составит почти 16 тыс. кв метров. Сметная стоимость строительства музея составляет 3,7 млрд рублей, из которых ВЭБ.РФ планирует предоставить 1,9 млрд рублей.Национальный музей будет включать хранилище, фотолабораторию, реставрационные мастерские, выставочное пространство, галерею, детский центр с летней террасой.Новый театрально-культурный центр «Байкал» также позволит сохранить культурное наследие Бурятии и создать условия для творческого досуга и художественного самообразования населения. Общая площадь комплекса составит 20 тыс. кв метров. В нём разместится труппа национального театра песни и танца «Байкал», который сегодня, по сути, не имеет своего здания. Реализация проекта позволит ставить в два раза больше спектаклей – до 250 представлений в год, принимать в четыре раза больше зрителей.Сметная стоимость строительства театра составит 4,5 млрд рублей, из которых ВЭБ.РФ планирует предоставить 2,8 млрд рублей.После ввода в эксплуатацию нового здания театр «Байкал» планирует открытие школы танцев, искусств, музыкальной школы, клубов по интересам для детей, молодежи и пенсионеров; проводить общественно-значимые мероприятия.- Это первые проекты в портфеле ВЭБ.РФ, направленные на сохранение и популяризацию самобытной культуры и поддержку творческих инициатив. Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы – одно из приоритетных направлений ВЭБ.РФ. Реализация проектов по строительству музея и театра в Улан-Удэ позволит нарастить культурный потенциал, а также внесет существенный вклад в экономику города и всего региона, - отметил исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Александр Сытько.