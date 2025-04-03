В Бурятии увековечили имя заслуженного врача

2 апреля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающегося врача, участника ВОВ и основателя первого оториноларингологического отделения в Бурятии – Баженова Александра Михайловича. Ее поместили на здании корпуса Республиканской клинической больницы имени Семашко.

Александр Михайлович родился в Кабанском районе 02.04.1924 г. Доблестно сражался на фронтах ВОВ, был ранен и награжден боевыми наградами. После войны успешно завершил обучение в Иркутском медицинском институте.

- Основными принципами своей работы он считал развитие и улучшение качества ЛОР помощи населению республики и непрерывное образование. В первую очередь, он решил организовать отделение болезней уха, горла и носа в Республиканской больнице. Его инициатива была одобрена и в 1959 году Баженов был назначен заведующим отделением и главным внештатным оториноларингологом МЗ Бурятской АССР, - рассказала в своем ТГ-канале министр здравоохранения Евгения Лудупова.

За заслуги в области здравоохранения республики, большой вклад в организацию и развитие ЛОР-службы А.М. Баженову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Бурятской АССР», врач высшей квалификационной категории. Также он был награжден медалью «Ветеран труда» и значком «Отличник здравоохранения СССР».

- Александр Михайлович навсегда сохранится в памяти у всех, кто его знал, достойным, глубоко порядочным, принципиальным человеком, посвятившим себя служению людям. Рада, что имена выдающихся врачей нашей республики навсегда увековечены в нашей памяти, и молодое поколение имеет возможность знать и гордиться ими, - добавила Лудупова.

Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой