Общество 03.04.2025 в 11:32

В Бурятии увековечили имя заслуженного врача

Мемориальная доска появилась на стене РКБ
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии увековечили имя заслуженного врача

2 апреля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающегося врача, участника ВОВ и основателя первого оториноларингологического отделения в Бурятии – Баженова Александра Михайловича. Ее поместили на здании корпуса Республиканской клинической больницы имени Семашко.

Александр Михайлович родился в Кабанском районе 02.04.1924 г. Доблестно сражался на фронтах ВОВ, был ранен и награжден боевыми наградами. После войны успешно завершил обучение в Иркутском медицинском институте.

- Основными принципами своей работы он считал развитие и улучшение качества ЛОР помощи населению республики и непрерывное образование. В первую очередь, он решил организовать отделение болезней уха, горла и носа в Республиканской больнице. Его инициатива была одобрена и в 1959 году Баженов был назначен заведующим отделением и главным внештатным оториноларингологом МЗ Бурятской АССР, - рассказала в своем ТГ-канале министр здравоохранения Евгения Лудупова.

За заслуги в области здравоохранения республики, большой вклад в организацию и развитие ЛОР-службы А.М. Баженову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Бурятской АССР», врач высшей квалификационной категории. Также он был награжден медалью «Ветеран труда» и значком «Отличник здравоохранения СССР».  

- Александр Михайлович навсегда сохранится в памяти у всех, кто его знал, достойным, глубоко порядочным, принципиальным человеком, посвятившим себя служению людям. Рада, что имена выдающихся врачей нашей республики навсегда увековечены в нашей памяти, и молодое поколение имеет возможность знать и гордиться ими, - добавила Лудупова.

Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой

 

Теги
мемориальная доска

Все новости

ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
03.04.2025 в 11:32
В Бурятии увековечили имя заслуженного врача
03.04.2025 в 11:32
В Улан-Удэ осудили наркоманку
03.04.2025 в 11:15
В Улан-Удэ привели в порядок деревья на бульваре Карла Маркса
03.04.2025 в 11:02
За взятку в 50 тысяч коммерсанта в Бурятии оштрафовали на полмиллиона
03.04.2025 в 10:50
Росгвардейцы в Улан-Удэ почтили память погибшего товарища
03.04.2025 в 10:47
Житель Бурятии заплатил штраф за «память» об отце
03.04.2025 в 10:39
В Улан-Удэ повар детсада потеряла почти три миллиона, пытаясь разбогатеть
03.04.2025 в 10:34
В Мухоршибирском районе начали ремонтировать мост
03.04.2025 в 10:23
Метель в Кабанском районе Бурятии заметает автотрассу
03.04.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
Компания планирует выделить на объекты займ в размере 4,7 млрд рублей
03.04.2025 в 11:32
В Улан-Удэ осудили наркоманку

Девушка заказала наркотики через интернет-магазин

03.04.2025 в 11:15
В Улан-Удэ привели в порядок деревья на бульваре Карла Маркса
Там провели санитарную обрезку, удалили поврежденные ветки, почистили территорию
03.04.2025 в 11:02
За взятку в 50 тысяч коммерсанта в Бурятии оштрафовали на полмиллиона
Уборка свалки в районе обернулась для него уголовным делом
03.04.2025 в 10:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru