Общество 03.04.2025 в 11:46

Житель Бурятии лишил жену автомобиля

Мужчина ездил пьяным на автомобиле супруги

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии лишил жену автомобиля

В Муйском районе местный житель любил разъезжать за рулем в нетрезвом виде. Однажды в таком виде он попался сотрудникам ГИБДД и лишился прав на полтора года, а также выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако этот урок ничему его не научил.

Будучи без прав управления, в состоянии алкогольного опьянения, житель района сел за руль автомобиля своей супруги. Тем самым он нарушил п. 2.7 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину осудили за содеянное по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). «Бесправного» водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев.

Кроме этого, конфискован автомобиль, который он использовал при совершении преступления.

На суде подсудимый и его жена просили оставить автомобиль за законным владельцем – супругой подсудимого, мотивируя это тем, что автомобиль был куплен женщиной на личные денежные средства, выделенные ей до брака в качестве субсидии как специалисту по государственной программе.

Однако далее выяснилось, что брак был зарегистрирован в 2018 году, а автомобиль они купили в 2022 году. Таким образом, машина является совместно нажитым имуществом. В итоге, отстоять автомобиль не удалось и он отошел в собственность государства.


Фото: "Номер один"

 

 

 

 

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пьяные водители штраф конфискация

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