Общество 03.04.2025 в 11:54

В Монголию из России везут корма для животных

В пункте пропуска в Бурятии досмотрено более 2,3 тысячи тонн продукции
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Монголию из России везут корма для животных

В Монголию из России везут корма для животных. В пункте пропуска в Бурятии досмотрено более 2,3 тысячи тонн продукции.

- С 1 января по 31 марта 2025 года в пункте пропуска ЖДПП Наушки при экспортных перевозках из России в Монголию было досмотрено более 2,3 тыс. тонн продукции, среди которой преобладали корма для животных - отруби пшеничные, смеси кормовые, шроты, жмыхи и комбикорма общим весом около 2,3 тыс. тонн, - сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.

Кроме этого, инспекторы проверили молочные консервы (79,4 т), рыбные консервы (8,4 т), мясные консервы (10,3 т), а также три собаки.

- При импорте из Китая досмотрено 4,4 тыс. тонн кормовых добавок (холин хлорид 60%,70%, валин, сантаза, актив ист и т.д.) и 3 кошки. Отмечается рост объема импортированных кормовых добавок в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, - добавили инспекторы.

Все подконтрольные партии продукции получили разрешение на ввоз/транзит от Россельхознадзора, что гарантирует безопасность и качество товаров, пересекающих границу.

 

Фото: loon.site

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