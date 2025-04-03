Общество 03.04.2025 в 11:54

Подрядчика заставят устранить недоделки на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ

Мэр поручил уделить особое внимание проверке этого объекта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Подрядчика заставят устранить недоделки на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ
Фото: мэрия Улан-Удэ
Власти Улан-Удэ направили требования об устранении нарушений в адрес подрядчика благоустройства парка «Мемориал Победы». Ранее чиновники Комитета городского хозяйства провели там выездную проверку, выявившую ряд дефектов и недостатков, сообщили в мэрии города. Устранить их подрядчик должен до 20 апреля.

2 апреля промежуточные итоги проверки обсуждались на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

– На сегодняшний день подрядчиком проводятся работы по устранению недочётов, которые были выявлены в ходе выездного обследования. Основная часть работ уже выполнена, оставшаяся часть работ будет выполнена при наступлении среднесуточных положительных температур, - доложила зампред Комитет городского хозяйства Инга Донаконян.

Мэр Игорь Шутенков поручил уделить особое внимание проверке работ на этом объекте.

– Комитет городского хозяйства, еще раз пройтись по парку и все внимательно осмотреть. Принимайте строгие меры к подрядчику. Он должен восстановить всё. Если дефекты и нарушения по вине архитектора, то и к нему направить претензии, - заявил градоначальник.
Теги
благоустройство

Все новости

Спектакль «Халхин Гол. Тангариг» с большим успехом показан в Москве
03.04.2025 в 13:03
В Бурятии беспечная продавец стала причиной ограбления магазина
03.04.2025 в 12:55
В Монголии медь ускоренно превращают в валюту
03.04.2025 в 12:37
Руководителя «Бурятрегионавтодора» не выпустили из СИЗО
03.04.2025 в 12:09
Подрядчика заставят устранить недоделки на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ
03.04.2025 в 11:54
В Монголию из России везут корма для животных
03.04.2025 в 11:54
Житель Бурятии лишил жену автомобиля
03.04.2025 в 11:46
ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
03.04.2025 в 11:32
В Бурятии увековечили имя заслуженного врача
03.04.2025 в 11:32
В Улан-Удэ осудили наркоманку
03.04.2025 в 11:15
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
В Монголии медь ускоренно превращают в валюту
За счет экспорта валютные резервы страны за короткий срок достигли 5 миллиардов долларов
03.04.2025 в 12:37
В Монголию из России везут корма для животных
В пункте пропуска в Бурятии досмотрено более 2,3 тысячи тонн продукции
03.04.2025 в 11:54
Житель Бурятии лишил жену автомобиля

Мужчина ездил пьяным на автомобиле супруги

03.04.2025 в 11:46
ВЭБ.РФ профинансирует строительство национального музея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
Компания планирует выделить на объекты займ в размере 4,7 млрд рублей
03.04.2025 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru