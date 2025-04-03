Подрядчика заставят устранить недоделки на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ

Власти Улан-Удэ направили требования об устранении нарушений в адрес подрядчика благоустройства парка «Мемориал Победы». Ранее чиновники Комитета городского хозяйства провели там выездную проверку, выявившую ряд дефектов и недостатков, сообщили в мэрии города. Устранить их подрядчик должен до 20 апреля.2 апреля промежуточные итоги проверки обсуждались на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.– На сегодняшний день подрядчиком проводятся работы по устранению недочётов, которые были выявлены в ходе выездного обследования. Основная часть работ уже выполнена, оставшаяся часть работ будет выполнена при наступлении среднесуточных положительных температур, - доложила зампред Комитет городского хозяйства Инга Донаконян.Мэр Игорь Шутенков поручил уделить особое внимание проверке работ на этом объекте.– Комитет городского хозяйства, еще раз пройтись по парку и все внимательно осмотреть. Принимайте строгие меры к подрядчику. Он должен восстановить всё. Если дефекты и нарушения по вине архитектора, то и к нему направить претензии, - заявил градоначальник.