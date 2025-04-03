В Монголии медь ускоренно превращают в валюту

Министр финансов Монголии Болдын Жавхлан сообщил, что рабочая группа по увеличению экспорта и оперативному решению актуальных вопросов провела встречу с представителями банковского сектора для обсуждения сотрудничества в области защиты валютных резервов страны.Как сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на слова министра, в первом квартале 2025 года из страны было экспортировано 17,4 миллиона тонн угля и 1,8 миллиона тонн железной руды, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт медного концентрата составил 456 тысяч тонн, увеличившись на 24 процента. По состоянию на начало текущего месяца валютные резервы страны увеличились на 305 миллионов долларов США по сравнению с предыдущей неделей.Гигантские месторождения меди в стране стали золотой жилой для монгольской экономики. Помимо этого, растет монгольский экспорт и добываемого в стране золота - в Швейцарию и Великобританию. В связи с тарифной войной, объявленной вчера Дональдом Трампом, цена тройской унции растет и, по прогнозам экспертов, в этом году может достичь 4 тысяч долларов.