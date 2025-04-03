Общество 03.04.2025 в 13:41
Учителей Бурятии приглашают на пятый Форум классных руководителей
На форум приедут около тысячи педагогов со всей страны
Текст: Иван Иванов
Одно из главных событий года в сфере образования пройдет пройдёт с 1 по 3 октября в Москве, а заявки на участие принимаются до 31 мая. На форум приедут около тысячи педагогов со всей страны, чтобы поделится опытом, презентовать свои проекты и просто пообщаться с коллегами.
За четыре года на форуме побывали 52 классных руководителя из Бурятии, и, по общему мнению, этом мероприятие буквально окрыляет учителей.
«Это случилось в далеком 2021 году. Тогда я понятия не имела, что моя жизнь не будет прежней. Подала заявку и отправила документы. Первый форум был самым ярким. Я почувствовала поддержку, которой у меня никогда до этого не было. В меня поверили, мне доверили и у меня выросли самые настоящие крылья», - рассказала Елена Вострикова о роли ФКР в её жизни.
До 31 мая у каждого классного руководителя и куратора групп СПО Бурятии есть шанс поехать на Форум классных руководителей. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке https://vk.com/app51730148. Затем претенденту предстоят тесты по истории педагогики и по основам педагогики, оценка компетенций и запись видеовизитки «Моя воспитательная практика».
Технологическим партнером Форума классных руководителей выступает VK, а стратегическим – АНО «Диалог Регионы».
Фото: предоставлено организаторами форума
За четыре года на форуме побывали 52 классных руководителя из Бурятии, и, по общему мнению, этом мероприятие буквально окрыляет учителей.
Елена Вострикова, учитель биологии из Мысовской школы №56, очно принимала участие в каждом ФКР. Педагог стала амбассадором форума, получила благодарственное письмо президента России Владимира Путина, организовала республиканский ФКР, а также инициировала несколько всероссийских проектов. Но первым шагом ко всему этому стало участие в самом первом Форуме классных руководителей.
«Это случилось в далеком 2021 году. Тогда я понятия не имела, что моя жизнь не будет прежней. Подала заявку и отправила документы. Первый форум был самым ярким. Я почувствовала поддержку, которой у меня никогда до этого не было. В меня поверили, мне доверили и у меня выросли самые настоящие крылья», - рассказала Елена Вострикова о роли ФКР в её жизни.
До 31 мая у каждого классного руководителя и куратора групп СПО Бурятии есть шанс поехать на Форум классных руководителей. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке https://vk.com/app51730148. Затем претенденту предстоят тесты по истории педагогики и по основам педагогики, оценка компетенций и запись видеовизитки «Моя воспитательная практика».
Технологическим партнером Форума классных руководителей выступает VK, а стратегическим – АНО «Диалог Регионы».
Фото: предоставлено организаторами форума