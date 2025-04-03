Учителей Бурятии приглашают на пятый Форум классных руководителей

Елена Вострикова, учитель биологии из Мысовской школы №56, очно принимала участие в каждом ФКР. Педагог стала амбассадором форума, получила благодарственное письмо президента России Владимира Путина, организовала республиканский ФКР, а также инициировала несколько всероссийских проектов. Но первым шагом ко всему этому стало участие в самом первом Форуме классных руководителей.





