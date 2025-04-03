Вороватая незнакомка испортила жителю Бурятии романтичный вечер

Жительница Кабанского района Бурятии попала под уголовное дело за кражу денег со счета. Заявил на нее мужчина, который в надежде на совместный романтичный вечер, неожиданно узнал о вороватых наклонностях своей незнакомки.2 апреля в отдел полиции обратился 40-летний житель поселка Селенгинск и сообщил, что малознакомая женщина похитила с его счета 4 тысячи рублей.- С гражданкой, пребывавшей в подвыпившем состоянии, он познакомился на улицах поселка. Продолжить распитие алкоголя он предложил ей у него дома. Мужчина не заметил, как гостья совершила преступление. Под предлогом того, что она запишет ему свой номер, злоумышленница взяла чужой гаджет и провела ряд манипуляций, результатом которых стало хищение денег, - рассказали в полиции республики.О пропаже он узнал позднее, когда собирался оплатить доставку очередной порции алкоголя и увидел перевод 4-х тысяч рублей. Мужчина стал предъявлять претензии к женщине, но та, подтвердив перечисление денег родственнице, указала на невозможность их возврата.- На следующий день обратился с заявлением в полицию, а 40-летняя подозреваемая была установлена и задержана. Женщина была уже неоднократно судима за имущественные преступления. В настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за совершенную ранее кражу телефона. Подрабатывает оказанием образовательных услуг. Ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем, - добавили в полиции.Фото: loon.site