Общество 03.04.2025 в 13:44

Вороватая незнакомка испортила жителю Бурятии романтичный вечер

Дама незаметно перевела себе его деньги с карты
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Вороватая незнакомка испортила жителю Бурятии романтичный вечер
Жительница Кабанского района Бурятии попала под уголовное дело за кражу денег со счета. Заявил на нее мужчина, который в надежде на совместный романтичный вечер, неожиданно узнал о вороватых наклонностях своей незнакомки.

2 апреля в отдел полиции обратился 40-летний житель поселка Селенгинск и сообщил, что малознакомая женщина похитила с его счета 4 тысячи рублей.

  - С гражданкой, пребывавшей в подвыпившем состоянии, он познакомился на улицах поселка. Продолжить распитие алкоголя он предложил ей у него дома. Мужчина не заметил, как гостья совершила преступление.  Под предлогом того, что она запишет ему свой номер, злоумышленница взяла чужой гаджет и провела ряд манипуляций, результатом которых стало хищение денег, - рассказали в полиции республики.

О пропаже он узнал позднее, когда собирался оплатить доставку очередной порции алкоголя и увидел перевод 4-х тысяч рублей. Мужчина стал предъявлять претензии к женщине, но та, подтвердив перечисление денег родственнице, указала на невозможность их возврата.

 - На следующий день обратился с заявлением в полицию, а 40-летняя подозреваемая была установлена и задержана. Женщина была уже неоднократно судима за имущественные преступления. В настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за совершенную ранее кражу телефона. Подрабатывает оказанием образовательных услуг. Ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем, - добавили в полиции.

Фото:  loon.site

Теги
кража деньги

Все новости

Старые тополя в центре Улан-Удэ решили заменить на клены и рябины
03.04.2025 в 14:22
«Был бы самосуд, расстрелял бы его на месте»
03.04.2025 в 14:16
Глава Бурятии рассказал Денису Мантурову о перспективных проектах в авиастроении
03.04.2025 в 13:49
Вороватая незнакомка испортила жителю Бурятии романтичный вечер
03.04.2025 в 13:44
Учителей Бурятии приглашают на пятый Форум классных руководителей
03.04.2025 в 13:41
Спектакль «Халхин Гол. Тангариг» с большим успехом показан в Москве
03.04.2025 в 13:03
В Бурятии беспечная продавец стала причиной ограбления магазина
03.04.2025 в 12:55
В Монголии медь ускоренно превращают в валюту
03.04.2025 в 12:37
Руководителя «Бурятрегионавтодора» не выпустили из СИЗО
03.04.2025 в 12:09
Подрядчика заставят устранить недоделки на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ
03.04.2025 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Старые тополя в центре Улан-Удэ решили заменить на клены и рябины
Гостиные ряды огородили и приступили к реконструкции Александровского сада
03.04.2025 в 14:22
Учителей Бурятии приглашают на пятый Форум классных руководителей
На форум приедут около тысячи педагогов со всей страны
03.04.2025 в 13:41
В Монголии медь ускоренно превращают в валюту
За счет экспорта валютные резервы страны за короткий срок достигли 5 миллиардов долларов
03.04.2025 в 12:37
Подрядчика заставят устранить недоделки на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ
Мэр поручил уделить особое внимание проверке этого объекта
03.04.2025 в 11:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru