Общество 03.04.2025 в 14:22

Старые тополя в центре Улан-Удэ решили заменить на клены и рябины

Гостиные ряды огородили и приступили к реконструкции Александровского сада
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Текст: Елена Кокорина
Старые тополя в центре Улан-Удэ решили заменить на клены и рябины

В связи с началом реконструкции и благоустройства Александровского сада, территорию у Гостиных рядов города пришлось огородить. Об этом сегодня предупредила мэрия Улан-Удэ, приложив схему обхода.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды там проведут ряд работ, которые оцениваются в примерно в 30 млн рублей.

Александровский сад обзаведется новым тротуарным покрытием, освещением, клумбами и информационными стендами, а старые тополя у парковки планируется заменить на клены и рябины.

Планируется также расширить местную парковку. Ее конфигурацию изменят, а к 38-ми существующим местам прибавят еще 10.

Фото: мэрия города

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благоустройство гостиные ряды тополя клены

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