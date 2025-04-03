Старые тополя в центре Улан-Удэ решили заменить на клены и рябины

В связи с началом реконструкции и благоустройства Александровского сада, территорию у Гостиных рядов города пришлось огородить. Об этом сегодня предупредила мэрия Улан-Удэ, приложив схему обхода.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды там проведут ряд работ, которые оцениваются в примерно в 30 млн рублей.

Александровский сад обзаведется новым тротуарным покрытием, освещением, клумбами и информационными стендами, а старые тополя у парковки планируется заменить на клены и рябины.

Планируется также расширить местную парковку. Ее конфигурацию изменят, а к 38-ми существующим местам прибавят еще 10.



Фото: мэрия города