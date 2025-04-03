Общество 03.04.2025 в 14:59

Улан-Удэ и Северобайкальск вошли в рейтинг городов с благоприятной городской средой

Из максимально возможных 360 баллов у Улан-Удэ - 197 баллов, у Северобайкальска – 194 балла
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-Удэ и Северобайкальск вошли в рейтинг городов с благоприятной городской средой

Минстрой России объявил результаты формирования Индекса качества городской среды за 2024 год. По его итогам Улан-Удэ и Северобайкальск вошли в рейтинг городов с благоприятной городской средой. Из максимально возможных 360 баллов у Улан-Удэ - 197 баллов (в 2023 году -191), у Северобайкальска – 194 балла (в 2023 году - 185).

- Индекс разработан Минстроем России совместно с ДОМ.РФ для мониторинга изменений качества жизни в городах. Данные рассчитываются ежегодно для всех городов страны уже 7 лет подряд на основе анализа шести типов городских пространств по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность, современность, эффективность управления. Все города оцениваются по шкале от 0 до 360 баллов, - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Также индекс выше среднего у Гусиноозерска – 189 баллов (в 2023 году - 173 балла) и Закаменска – 188 баллов (в 2023 году - 167 баллов). В предыдущем году эти города были отнесены к городам с неблагоприятной городской средой. В этом году в рейтинге они поднялись и исправили ситуацию по показателям.

Менее всего баллов набрали города Бабушкин и Кяхта. У них по 168 и 174 балла соответственно.

В целом доля городов с благоприятной средой составила 82,4% – их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161. Среднее значение по регионам России увеличилось с 200 до 220 баллов.

Как отметили в Минстрое России, показатели 2024 года наглядно демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон и повышению доступности среды для маломобильных граждан.

 

Фото: Номер один

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