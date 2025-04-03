В Бурятии руководитель банковского офиса спасла клиентку от мошенников

В Бурятии полицейские поблагодарили руководителя офиса банка в селе Хоринск за проявленную бдительность и неравнодушие. Она буквально вырвала клиентку из лап мошенников.Как рассказали в МВД Бурятии, 32-летняя местная жительница пришла в банк, чтобы оформить кредит на 30 тысяч рублей. Сельчанка была подавлена и не могла объяснить, на какие нужды ей нужны деньги. Женщина почти не отрывалась от телефона и вела с кем-то активную переписку. Руководитель офиса сразу заподозрила неладное и сообщила в службу безопасности, а те — в полицию.Правоохранители быстро прибыли на место. В ходе общения с клиенткой выяснилось, что женщина в Интернете искала информацию, как при отсутствии официального трудоустройства и небольшого дохода взять займ. Для этого она оставляла комментарии и заявки на тематических онлайн-площадках.Спустя время ей позвонили. Незнакомка сообщила, что поможет с оформлением кредита в банке, но за услугу возьмёт оплату в 1300 рублей. Также она попросила назвать ей номер счёта, куда «упадут» кредитные деньги после завершения процедуры. Именно с ней женщина вела переписку, когда пришла в банк, не подозревая, что по ту сторону — мошенница.«Полицейские объяснили, что персональные сведения, касающиеся реквизитов банковских счетов, запрашивают только аферисты, нацеленные на хищение чужих средств, и провели с потерпевшей профилактическую беседу. Проявившей активную гражданскую позицию руководителю банка вручили благодарственное письмо и сладкий презент», - рассказали в полиции.В МВД отметили, что банковский работник уже не в первый раз содействует полиции в пресечении случаев мошенничества.