Супругов из Бурятии поздравили с бриллиантовой свадьбой

Супружескую пару из Иволгинского района поздравили с бриллиантовой свадьбой в местном ЗАГСе. Ровно 60 лет назад – в далеком 1965 году – Верховых Юрий Петрович и Зинаида Михайловна связали свои жизни узами брака.

А познакомились будущие супруги в 1964 году, когда Зинаида Михайловна приехала работать в Багдарин учителем начальных классов. Юрий Петрович прибыл туда же после окончания Высшей школы лётной подготовки в Ульяновске. Впоследствии он возглавит строительство аэропорта Таксимо, благодаря чему у местных жителей появится возможность летать в Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск и другие города Сибири. Зинаида Михайловна возглавит Таксимовскую среднюю школу № 1, затем станет начальником управления образования Муйского района, а после заместителем главы администрации Муйского района по социальной политике.

За свою большую жизнь супруги Верховых имеют большие правительственные награды, Почетные звания, Знаки и медали. Оба являются ветеранами труда и ветеранами БАМа.

Сегодня у них за плечами огромная жизнь полная любви, счастья, радости. Есть пять внуков и два правнука.

Фото: Управление ЗАГС РБ