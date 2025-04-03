Общество 03.04.2025 в 15:49

Скверы Улан-Удэ украсят экзотическими мюленбергиями

Их посадят вперемешку с привычными петуньями
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Текст: Елена Кокорина
Скверы Улан-Удэ украсят экзотическими мюленбергиями

Агрономы городского лесничества выращивают рассаду, которая в начале лета будет украшать скверы и площади Улан-Удэ. Помимо привычных всем петуний, ряды цветов пополнят и довольно экзотичные растения.

Работы по выращиванию рассады цветов агрономы городского лесничества начали еще в январе.

- Специалисты начали всего с нескольких десятков семян разных сортов цветов, а на сегодняшний день в оборудованном помещении взошли и растут почти 5 тысяч растений. Казалось бы, нехитрое дело – бросить семечко в землю. Но за этим скрывается ежедневный и кропотливый труд сотрудниц горлесхоза, - рассказали в мэрии города.

Основную часть будущих цветов составляет петуния сорта гармония, де люкс, десерт, цветочный хоровод и другие. Но есть и достаточно экзотичные виды, такие как пампасная трава, эустома, мюленбергия и вербейник.

Фото: мэрия города

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