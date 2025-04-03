Общество 03.04.2025 в 15:56

Ветерану Великой Отечественной войны Бато Монголовичу вручили юбилейную медаль

Ему недавно исполнился 101 год
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветерану Великой Отечественной войны Бато Монголовичу вручили юбилейную медаль

Ветерану Великой Отечественной войны Бато Монголовичу Эрдыниеву торжественно вручили юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы. Ему недавно исполнился 101 год. Награду ветерану вручил лично руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьёв.

- С 19 лет Бато Монголович служил в Забайкальском кавалерийском полку, который позже был направлен в Монголию. В составе Забайкальского фронта участвовал в боях с японскими войсками, служа стрелком на протяжении пяти лет — сначала в 52-м кавалерийском полку, а затем в 53-м танковом. Демобилизовался в 1948 году, - рассказывают в мэрии города.

После возвращения Бато Монголович продолжил свою трудовую деятельность в колхозе имени Карла Маркса. С супругой воспитали семерых детей, у ветерана 15 внуков и 23 правнука.

За проявленные мужество и героизм он был награждён Орденом «Великой Отечественной войны» II степени, «Медалью Жукова», «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

Желаем Бато Монголовичу крепкого-крепкого здоровья!

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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