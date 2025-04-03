В Тункинском районе открылся пятый в Бурятии Центр общения старшего поколения

Сегодня, 3 апреля, в селе Кырен начал работать Центр общения старшего поколения отделения Социального фонда России по Бурятии. В Центре созданы все условия для творчества, учебы, соревнований, волонтерства, занятий в кружках.

- Центр находится в здании нашей клиентской службы в Тункинском районе, что будет очень удобно для его посетителей. Работать Центр будет по графику клиентской службы. Ранее мы создали четыре таких места общения в районах Бурятии, они сразу же стали востребованными. Уверен, что и пятый Центр в Кырене станет таким же популярным местом для встреч, - рассказал управляющий ОСФР по Бурятии Климентий Шомоев на открытии.

В Центре можно проводить лекции, мастер-классы, отмечать праздники, организовывать концерты и заниматься физкультурой.

В первый же день работы Центра для людей серебряного возраста прошли занятия по цифровой грамотности и безопасности. Пожилым людям показали, как пользоваться соцсетями и мессенджерами, получать электронные услуги, в том числе Социального фонда, совершать онлайн-платежи и т.д.

Центр общения старшего поколения располагается по адресу: республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Советская, 3.

График работы: пн - чт 8:30 - 17:30, пт 8:30 - 16:15, сб, вс – выходной.

Уже открыты такие Центры в г. Гусиноозерск, Северобайкальск, с. Мухоршибирь, с. Курумкан.





Фото: Социальный фонд в Бурятии