Общество 03.04.2025 в 16:19

В Тункинском районе открылся пятый в Бурятии Центр общения старшего поколения

Он расположен в районном центре - селе Кырен
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском районе открылся пятый в Бурятии Центр общения старшего поколения

Сегодня, 3 апреля, в селе Кырен начал работать Центр общения старшего поколения отделения Социального фонда России по Бурятии. В Центре созданы все условия для творчества, учебы, соревнований, волонтерства, занятий в кружках.

- Центр находится в здании нашей клиентской службы в Тункинском районе, что будет очень удобно для его посетителей. Работать Центр будет по графику клиентской службы. Ранее мы создали четыре таких места общения в районах Бурятии, они сразу же стали востребованными. Уверен, что и пятый Центр в Кырене станет таким же популярным местом для встреч, - рассказал управляющий ОСФР по Бурятии Климентий Шомоев на открытии.

В Центре можно проводить лекции, мастер-классы, отмечать праздники, организовывать концерты и заниматься физкультурой.

В первый же день работы Центра для людей серебряного возраста прошли занятия по цифровой грамотности и безопасности. Пожилым людям показали, как пользоваться соцсетями и мессенджерами, получать электронные услуги, в том числе Социального фонда, совершать онлайн-платежи и т.д.

Центр общения старшего поколения располагается по адресу: республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Советская, 3.

График работы: пн - чт 8:30 - 17:30, пт 8:30 - 16:15, сб, вс – выходной.

Уже открыты такие Центры в г. Гусиноозерск, Северобайкальск, с. Мухоршибирь, с. Курумкан.


Фото: Социальный фонд в Бурятии

Теги
центр старшего поколения Бурятия

Все новости

Сегодня исполнилось два года Фонду «Защитники Отечества»
03.04.2025 в 17:40
Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль черемухи на Чикое
03.04.2025 в 17:16
Автолюбителя из Улан-Удэ, побившего 10-летнего мальчугана, отдали под суд
03.04.2025 в 17:14
В Улан-Удэ сотрудница МЧС утратила доверие в глазах прокуратуры
03.04.2025 в 17:03
В Бурятии отремонтируют Заиграевский дом-интернат
03.04.2025 в 17:00
В Тункинском районе открылся пятый в Бурятии Центр общения старшего поколения
03.04.2025 в 16:19
В Улан-Удэ будут судить осквернителя «Мемориала Победы»
03.04.2025 в 16:01
Ветерану Великой Отечественной войны Бато Монголовичу вручили юбилейную медаль
03.04.2025 в 15:56
Скверы Улан-Удэ украсят экзотическими мюленбергиями
03.04.2025 в 15:49
В Бурятии разбираются в издевательствах над школьницей
03.04.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Сегодня исполнилось два года Фонду «Защитники Отечества»
За два года работы филиал фонда в Бурятии помог более 13 тысячам человек
03.04.2025 в 17:40
Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль черемухи на Чикое
Он пройдет в субботу 17 мая в живописном селе Чикой в Кяхтинском районе
03.04.2025 в 17:16
Автолюбителя из Улан-Удэ, побившего 10-летнего мальчугана, отдали под суд
Мужчина надавал ребенку тумаков за прикосновение к его машине
03.04.2025 в 17:14
В Улан-Удэ сотрудница МЧС утратила доверие в глазах прокуратуры
Женщина «химичила» с декларациями и проверяла контору, где ее муж был руководителем
03.04.2025 в 17:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru