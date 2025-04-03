Общество 03.04.2025 в 17:00

В Бурятии отремонтируют Заиграевский дом-интернат

Сумма финансирования составила 99 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии отремонтируют Заиграевский дом-интернат

В 2025 году благодаря средствам, выделенным из федерального бюджета в рамках национального проекта «Семья», стартовал капитальный ремонт в Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сумма финансирования составила 99 млн. рублей.

Организация работ стала возможным благодаря включению мероприятия в федеральный проект «Старшее поколение».

- Ремонт предусматривает комплексную модернизацию здания: обновление кровли и полов, замену окон, а также создание условий для обеспечения доступности среды, чтобы проживание было максимально комфортным для всех категорий жильцов, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Особое внимание будет уделено расширению дверных проемов до стандартов, соответствующих требованиям безбарьерной среды. Помещения будут оборудованы специальными поручнями, держателями и адаптированными сантехническими приборами.

На время ремонта 70 пожилых людей были переселены в другие дома-интернаты Республики Бурятия, где им обеспечивается надлежащий уход.

- Основная часть жителей разместилась в современных и удобных условиях пансионата «Нарата» и «Доверие». Для транспортировки маломобильных пожилых людей нами было задействовано социальное такси. Мы также выражаем благодарность сотрудникам скорой помощи Заиграевской ЦРБ за их профессионализм и поддержку в процессе перевозки, - рассказала директор пансионата Екатерина Матвеева.

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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