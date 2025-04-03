В Улан-Удэ сотрудница МЧС утратила доверие в глазах прокуратуры

В Улан-Удэ прокуратура добилась изменения формулировки увольнения сотрудницы МЧС, к работе которой возникли претензии.Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работала начальницей отдела профилактики пожаров 5-й пожарно-спасательной части, в сферу которой входят авиазавод, поселки Загорск и Восточный. Как выяснилось в ходе проверки, она систематически не отражала получаемый ею и ее супругом доход, в том числе от предпринимательской деятельности, а также не уведомляла работодателя о конфликте интересов. Он выражался в том, что начальница регулярно инспектировала на предмет соблюдения правил пожарной безопасности организацию, где ее муж занимал одну из руководящих должностей.Не дожидаясь итогов проверки, начальница уволилась из МЧС по собственному желанию. Прокуратура с такой формулировкой не согласилась и подала иск в суд, требуя, чтобы женщину уволили в связи с утратой доверия.Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.