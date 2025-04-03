Общество 03.04.2025 в 17:03
В Улан-Удэ сотрудница МЧС утратила доверие в глазах прокуратуры
Женщина «химичила» с декларациями и проверяла контору, где ее муж был руководителем
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура добилась изменения формулировки увольнения сотрудницы МЧС, к работе которой возникли претензии.
Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работала начальницей отдела профилактики пожаров 5-й пожарно-спасательной части, в сферу которой входят авиазавод, поселки Загорск и Восточный. Как выяснилось в ходе проверки, она систематически не отражала получаемый ею и ее супругом доход, в том числе от предпринимательской деятельности, а также не уведомляла работодателя о конфликте интересов. Он выражался в том, что начальница регулярно инспектировала на предмет соблюдения правил пожарной безопасности организацию, где ее муж занимал одну из руководящих должностей.
Не дожидаясь итогов проверки, начальница уволилась из МЧС по собственному желанию. Прокуратура с такой формулировкой не согласилась и подала иск в суд, требуя, чтобы женщину уволили в связи с утратой доверия.
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работала начальницей отдела профилактики пожаров 5-й пожарно-спасательной части, в сферу которой входят авиазавод, поселки Загорск и Восточный. Как выяснилось в ходе проверки, она систематически не отражала получаемый ею и ее супругом доход, в том числе от предпринимательской деятельности, а также не уведомляла работодателя о конфликте интересов. Он выражался в том, что начальница регулярно инспектировала на предмет соблюдения правил пожарной безопасности организацию, где ее муж занимал одну из руководящих должностей.
Не дожидаясь итогов проверки, начальница уволилась из МЧС по собственному желанию. Прокуратура с такой формулировкой не согласилась и подала иск в суд, требуя, чтобы женщину уволили в связи с утратой доверия.
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Тегимчс прокуратура