Общество 03.04.2025 в 17:16

Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль черемухи на Чикое

Он пройдет в субботу 17 мая в живописном селе Чикой в Кяхтинском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль черемухи на Чикое

Жителей Бурятии приглашают на IV Этно-туристский «Фестиваль Черемухи на Чикое» (возрастное ограничение 0+). Событие пройдет 17 мая в живописном селе Чикой в Кяхтинском районе.

- Гостей фестиваля ждет концертная программа - выступление народных, фольклорных и творческих коллективов «Черемуховое настроение», выставка-ярмарка «Кяхтинское раздолье» с участием поселений и ТОСов Кяхтинского района, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Также для участников фестиваля будет работать детская площадка «Черемуховые забавушки» (0+), спортивная площадка «Чикойская силушка» (0+), «Библиоплощадка» – книжные выставки и встречи (0+).

Заявки на участие в мероприятиях IV Этно-туристского «Фестиваля Черемухи на Чикое» необходимо подать до 5 мая 2025 года по электронной почте: econom_kht@mail.ru.

Ознакомиться с положением Фестиваля можно тут.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

Теги
кяхтинский район чикой туризм Бурятия

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