Общество 03.04.2025 в 17:40

Сегодня исполнилось два года Фонду «Защитники Отечества»

За два года работы филиал фонда в Бурятии помог более 13 тысячам человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня исполнилось два года Фонду «Защитники Отечества»

Сегодня исполнилось два года Фонду «Защитники Отечества». За два года работы филиал фонда в Бурятии помог более 13 тысячам человек. Напомним, 3 апреля 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда. Фонд возглавила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Уже спустя 2 месяца филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах России. Руководителем филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Бурятии является Михалев Илья Николаевич.

Филиал фонда открыл свои двери 1 июня 2023 года. В региональном филиале 64 социальных координатора работают во всех муниципальных районах.

В Бурятии за это время обратилось более 13 тысяч человек. Социальные координаторы приняли 32 тысячи запросов, из них 95% вопросов уже удалось решить. Наибольшее количество обращений по вопросам назначения мер социальной поддержки населения, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получения удостоверения ветерана боевых действий и юридическая помощь.

- За время своей работы фонд «Защитники Отечества» доказал свою эффективность и востребованность. Он стал важным инструментом государственной поддержки ветеранов СВО и их семей, способствуя их социальной адаптации и возвращению к мирной жизни, - говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Бурятия Илья Михалев.

С ветеранами СВО и семьями погибших бойцов работают социальные координаторы, прошедшие специальное обучение.

Социальные координаторы обеспечивают комплексное сопровождение адресатов поддержки, включая социальную адаптацию, помощь в обучении, переобучении и повышении квалификации, содействие в трудоустройстве, психологическую помощь, содействие при получении мер социальной поддержки, оформлении и восстановлении документов.

Также фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия.

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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ветераны СВО поддержка

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