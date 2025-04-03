Общество 03.04.2025 в 20:59

Бурятских туристов не пустят в Тайланд без цифровой карты

Новые правила начнут действовать с 1 мая
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Текст: Иван Иванов
Бурятских туристов не пустят в Тайланд без цифровой карты

С 1 мая россиян перестанут пускать в Таиланд без специальной цифровой карты. Теперь все граждане будут должны заполнить онлайн TDAC (Thailand Digital Arrival Card) перед въездом. Это можно будет сделать как минимум за три дня до даты поездки. Однако электронную форму можно будет заполнить и за несколько часов перед прохождением миграционного контроля.

Об этом сообщило Иммиграционное бюро Таиланда.

Подготовиться к поездке по новым правилам достаточно просто. Форма доступна на официальном сайте: tdac.immigration.go.th. (https://tdac.immigration.go.th/)

После заполнения анкеты и проверки данных система отправит QR-код на указанную электронную почту (с доменом .com, например Gmail). Его можно сохранить на устройство или распечатать.

QR-код из TDAC необходимо предъявить иммиграционной службе. Без него в страну туристов не пустят.

Фото: Елена Кокорина

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