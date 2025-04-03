Депутаты Улан-Удэнского горсовета посетили Молодежный художественный театр

Комитет по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов провел выездное заседание. Депутаты выехали в Молодежный художественный театр (МХТ), которому нынче исполняется 45 лет. Он является одним из самых необычных учреждений культуры в Улан-Удэ.

Здесь на постановках царит очень камерная, доверительная атмосфера. Зрительный зал вмещает в себя меньше 50 зрителей. Действие пьес разворачивается чуть ли не на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Энергетика таких представлений оставляет неизгладимое впечатление. Труппа театра – 15 человек. Еще есть технический персонал. Но у театра немало проблем. Они и стали главной темой выездного заседания, состоявшегося как раз в зрительном зале.

О ситуации доложили Ирина Ковалева, председатель комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ, хорошо знакомая со всеми сторонами деятельности учреждений отрасли, а также Артем Баскаков, директор МХТ (одновременно он режиссер МХТ).

Ирина Ковалева рассказала о том, что было сделано в театре с момента его перехода «под крыло» муниципалитета – ремонтных работах и т. д. «В год театр обходится нам в примерно 22 млн рублей», - доложила она.

«Театр является муниципальным с 2019 г. У него есть муниципальное задание, в рамках которого надо выпускать малые и большие спектакли, как профессионалы их называют. Мы сейчас здесь собрались поговорить о возможности выделения дополнительных средств на выполнение этого муниципальное задание. Думаю, мы поможем театру», - отметил Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике горсовета.

Как пояснил Артем Баскаков, МХТ, будучи муниципальным театром, не получает финансирование на производство спектаклей по муниципальному заданию. «В год Молодежный театр должен выпустить четыре спектакля – два спектакля малой формы и два большой. В театре 44 зрительских места (по правилам пожарной безопасности). При этом, к сожалению, пока еще планово средств не выделялось. Иногда на какие-то важные проекты, как 80-летие Победы, День города, средства выделяются разово», - сказал директор МХТ.

Производство спектакля – это хлопотный труд. Костюмы, декорации и т. д. делаются за счет средств, которые зарабатывает театр от билетов.

По словам Ирины Ковалевой, в год потребность на четыре спектакля по муниципальному заданию – 2,4 млн рублей. «Мы театру эту сумму не даем», - отметила она.

МХТ крутится, как может, участвует в грантах, но продолжает выпускать спектакли для родного улан-удэнского зрителя. Нужно написать музыку к спектаклю – на это денег театру никто не выделяет. Нужно заплатить автору пьесы авторские отчисления – театр тоже сам ищет средства. За время работы в статусе муниципального театра МХТ доказал свою профессиональную состоятельность, но его жизнь идет фактически в режиме выживания, а не нормального движения вперед.

Да, муниципалитет выделяет финансирование, но оно идет на такие статьи расходов, как зарплата, свет, отопление, охрана, содержание муниципального имущества. В существующих условиях МХТ не может сделать увеернный шаг в будущее. Как раз из-за тех моментов, которые были вынесены на выездное заседание комитета горсовета. Участие в фестивалях, на которые МХТ выезжает (и получает там признание), театр тоже обеспечивает за свой счет.

«Этому надо уделить внимание, - согласились депутаты. Тем более, что сейчас, когда все больший акцент делается на подрастающее поколение, на воспитание патриотизма, духа».

Как пример, депутаты отметили постановку МХТ о талантливом бурятском поэте Намжиле Нимбуеве.

Положение театра могло бы облегчить наличие автобуса для выезда на гастроли.

Театр мог бы ездить на гастроли по Бурятии – в те места, где есть ДК, подходящие для театральных постановок, там и залы больше, чем у самого театра. Это могло бы стать хорошим дополнительным заработком для МХТ, а для сельчан приезд артистов с постановками стал бы интересным моментом культурной жизни их родных сел. Кстати, театральные проекты на селе можно было реализовывать совместно с другими творческими коллективами.

Идею оценили.

Так, депутат Алексей Маладаев, член комитета по социальной политике горсовета, сказал, что большие театры Бурятии, имеющие соответствующий транспорт, используют его для гастролей, в т. ч. внутри региона, и эту практику надо перенести на улан-удэнский муниципальный МХТ.

«Визит Молодежного театра будет ярким событием в жизни любого райцентра. Да и в разных микрорайонах города Улан-Удэ. Было бы правильным решением обеспечить театр транспортом», - убежден Алексей Маладаев.

При этом депутаты допускают самые разные варианты обеспечения МХТ автобусом. Допустим, приобрести один автобус на несколько учреждений культуры, что было бы наиболее эффективно. Транспорт был бы побольше в работе, и поменьше стоял в гараже.

Одной из реформ, о которой на заседании комитета горсовета сказал директор МХТ Артем Баскаков, является дифференциация цен на билеты. Мысль простая – билеты на места в переднем ряду должны стоить дороже, чем на места в заднем ряду. В театрах такое бывает, когда цены на билета на зрительские места в разных местах отличаются в цене. Однако, у МХТ эта интересная идея пока буксует.

«Вы абсолютно правильно говорите, - поддержали его депутаты. – Это позволить больше заработать даже с вашего небольшого зала».

Жизнь – очень взаимосвязанная вещь. Если бы МХТ имел доступ к автобусу и, соответственно, к поездкам по Бурятии, то артисты могли бы давать спектакли для туристов, отдыхающих на Байкале и в других рекреационных зонах Бурятии. Это разнообразило бы там жизнь туристов. Но автобуса, повторим, нет. Да, автобус с водителем можно арендовать, но это изрядно снизит прибыль от таких гастролей по «туристическим» муниципалитетам республики.

«Все вопросы мы обсудили, сейчас будем дальше отрабатывать», - твердо заверил Денис Егоров.

Актуальная тема для театра – жилье для иногородних актеров.

«Когда к нам приезжают иногородние, мы не можем выделить им жилье, потому что, к сожалению, у нас нет финансирования на эти квартиры. Аренда в Улан-Удэ достаточно дорогая. Стараемся выделять каждому иногороднему артисту до пяти тысяч рублей на аренду жилья», - доложил депутатам директор МХТ.

Тема жилья, очевидно, будет наиболее трудной. Как известно, в столице Бурятии намерены реализовать проект по строительству за счет бюджета домов с арендным жильем. Несколько сотен квартир смогут арендовать работники Улан-Удэнского авиазавода, Приборостроительного объединения и некоторых других предприятий. Увы, о сфере культуры в этом проекте пока речи нет.

«Вопрос достаточно сложный. Решение жилищного вопроса требуется не только в сфере культуры, но, например, и по воспитателям детских садов, учителям в школах. Вопрос с арендным жильем только-только на слуху. Но его надо продвигать дальше. Мы его с прошлого года озвучивали. У нас сейчас большие задачи по мастер-плану города, мы сейчас будем застраивать центр города. И дальше город тоже будет развиваться. В процессе посмотрим, т. к. этот вопрос на повестке существует», - отметил Денис Егоров.

Депутаты комитета намерены проработать поднятые на выездном заседании вопросы с различными профильными комитетами Администрации г. Улан-Удэ, Контрольно-счетной палатой города. Проблемы требуют комплексного межведомственного подхода.

Фото: Номер один