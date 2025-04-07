Разбитый товар в магазине

Вопрос: «Что делать, если случайно разбили товар в магазине?»

Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайного повреждения имущества несет его собственник. Если произошедшее с товаром — случайность, вины человека нет.

Когда покупатель не должен оплачивать испорченный товар:

- покупатель поскользнулся на мокром полу и товар упал с полки;

- уронил товар, когда пытался пройти между узкими стеллажами;

- наткнулся на препятствие, которое сделали работники магазина;

- товар стоял неустойчиво на полке.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению (ст. 1064 ГК РФ).

Когда покупатель должен оплатить испорченный товар:

- был в нетрезвом виде;

- бегал по магазину;

- неосторожно обращался с корзиной/тележкой;

- специально испортил товар.

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ).