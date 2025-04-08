Алименты с неработающего отца

Вопрос: «Мой бывший муж нигде не работает. Как взыскать с него алименты на двоих наших детей?»

Ольга П., Закаменский район.

Обязанность содержать несовершеннолетних детей не зависит от трудоустройства родителей. Если отец ребенка не работает — это не освобождает его от уплаты алиментов.

С каких доходов могут быть удержаны алименты? Кроме выплат от работодателя алименты могут быть удержаны с пенсии, стипендии, процентов по вкладу, предпринимательских и других доходов. Полный перечень — в Постановлении Правительства № 1908 от 02.11.2021.

Как получить алименты от неработающего родителя? Если отец ребенка уклоняется от содержания ребенка и при этом не имеет официального трудоустройства, можно через суд взыскать алименты в твердой денежной сумме.

Размер алиментов определит суд, учитывая сохранение прежнего уровня жизни ребенку и материальное положение сторон. С ростом прожиточного минимума сумма индексируется.

Если алименты установлены в доле от дохода, но дохода нет? Задолженность считается исходя из средней зарплаты по России на день вынесения приставом постановления о расчете.