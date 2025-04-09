Общество 09.04.2025 в 09:00

Чистка козырьков балконов от наледи и снега

Кто должен это делать?
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Текст: Номер один
Чистка козырьков балконов от наледи и снега
Номер один

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, должны ли собственники квартир чистить козырьки балконов от наледи и снега?» 

Дугар Цыренжапович Б.

Управляющая компания обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома, являются частью крыши и относятся к конструктивным элементам здания (общедомовое имущество).

Если же собственник установил козырек самостоятельно, то он обязан сам содержать незаконную конструкцию, включая сбивание сосулек и очистку от снега. Однако Управляющая компания должна своевременно и регулярно осматривать общедомовое имущество. В ходе этих осмотров выявлять самовольно установленные козырьки и выдавать собственникам предписания о необходимости их очистки, согласования или демонтажа.

Если по каким-либо причинам собственник не выполняет предписания, то Управляющая компания может обратиться в суд.

Если Управляющая компания не предпринимает предупредительных мер, то она несёт ответственность наравне с собственником балкона, и может быть привлечена к ответственности за вред, причиненный сходом снега с незаконного козырька.

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