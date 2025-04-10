Перевозка техники в самолете

Вопрос: «Какую технику можно провозить в самолете?»

Юрий Петрович Р., г. Кяхта.

С собой можно взять бытовую технику, безопасную для пассажиров и экипажа, которая соответствует нормам ручной клади по высоте, ширине, длине и весу. Эти параметры у разных перевозчиков различаются, поэтому уточните их на сайте авиакомпании.

В том числе разрешат взять:

- фен, щипцы и другие приборы для укладки волос;

- электрощетки, эпиляторы и электробритвы, которые нельзя разобрать, с длиной лезвия до 60 мм;

- отпариватель.

В багаж рекомендуют сдавать кухонные приборы с острыми деталями, утюги, крупногабаритные устройства.

Технику можно перевозить, если она укладывается в нормы по размеру и весу. Заранее уточните допустимые параметры багажа на сайте авиакомпании.

Как упаковать технику для перевозки? Небольшие приборы положите в жесткие чехлы, упакуйте технику в пузырчатую пленку, бумагу или заверните в одежду. Кладите устройства в центр или нижнюю часть чемодана и хорошо фиксируйте другими вещами, чтобы защитить от повреждений.

Электроприборы выключите, разберите на части, достаньте из них батарейки и аккумуляторы.

Литиевые батареи и аккумуляторы перевозите в ручной клади в пакетах, чтобы избежать короткого замыкания: полиэтилен предотвращает распространение тока.