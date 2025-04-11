Мытье автомобиля в неположенном месте

Вопрос: «Где нельзя мыть машину?»

Ольга Павловна В.

Мытье машины не должно навредить окружающей среде и людям.

Запрещено мыть авто в следующих местах:

- территории у водоемов, например рек и озер;

- набережные;

- дворы;

- детские и спортивные площадки;

- пешеходные дорожки;

- улицы;

- общественные пространства: площади, скверы, парки;

- леса;

- земли сельхозназначения.

Штраф за мойку машины в неположенном месте варьируется от 300 до 5000 руб. (ст. 6.3 КоАП). Во дворах и на дачных участках - от 100 рублей до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, где устроили мойку, но не менее десяти тысяч рублей. В этом случае нарушение рассматривается через призму ст. 8.8 КоАП.