Общество 11.04.2025 в 09:00
Мытье автомобиля в неположенном месте
Можно ли нарваться на штраф?
Текст: Номер один
Вопрос: «Где нельзя мыть машину?»
Ольга Павловна В.
Мытье машины не должно навредить окружающей среде и людям.
Запрещено мыть авто в следующих местах:
- территории у водоемов, например рек и озер;
- набережные;
- дворы;
- детские и спортивные площадки;
- пешеходные дорожки;
- улицы;
- общественные пространства: площади, скверы, парки;
- леса;
- земли сельхозназначения.
Штраф за мойку машины в неположенном месте варьируется от 300 до 5000 руб. (ст. 6.3 КоАП). Во дворах и на дачных участках - от 100 рублей до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, где устроили мойку, но не менее десяти тысяч рублей. В этом случае нарушение рассматривается через призму ст. 8.8 КоАП.
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