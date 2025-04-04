Общество 04.04.2025 в 09:40

В Бурятии 50 лесников два дня тушили лесные пожары

Оба они возникли в Хоринском районе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии 50 лесников два дня тушили лесные пожары

За прошедшие сутки на территории Бурятии было обнаружено два лесных пожара в Хоринском районе, один из которых возник еще 2 апреля. На утро 4 апреля оба возгорания успешно ликвидированы. Их площадь составила более 23 гектаров.

Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём.

- На тушении работали 50 человек из числа лесной охраны и Авиалесоохраны. Также было задействовано семь единиц лесопожарной техники. Напоминаем, 90% пожаров в весенний период возникает по вине человека. При посещении лесного массива соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности. О возгорании или задымлении сообщайте на горячую линию 20-44-44 или в ближайшее лесничество, - сообщили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ


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