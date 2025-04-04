Полицейский из Бурятии получил 100 тысяч от заключенной женщины

За нападение на полицейского при исполнении, жительницу Мухоршибирского района Бурятии не только отправили в колонию на два года, но и взыскали компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Бойко отстаивая свободу своего находящегося в федеральном розыске родственника, она сначала кинулась с ножом на стража порядка, а после еще и ошпарила кипятком.

Как было установлено в ходе судебного заседания, сотрудники полиции разыскивали объявленного в федеральный розыск подозреваемого по уголовному делу.

- Прибыв по месту его жительства, с согласия находившейся там женщины прошли в жилой дом, где в подвале обнаружили подозреваемого. Не желая, чтобы ее родственника задержала полиция, женщина сначала стала угрожать полицейским ножом, а потом облила кипятком одного из них. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также выплате компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 100 тыс. рублей, - рассказали в УФССП республики.

Исполнительный лист был предъявлен в Мухоршибирское отделение судебных приставов. В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы взыскали компенсацию в полном объеме.

Фото: loon.site