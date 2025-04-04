ТГК-14 настиг огромный штраф за массовые нарушения в Улан-Удэ

ТГК-14 оштрафовали на 41 млн рублей за массовые нарушения при эксплуатации общедомовых приборов учета.Как рассказали в мэрии Улан-Удэ, причиной штрафа стала ненадлежащая эксплуатация узлов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах, при которой не велся раздельный учёт тепла на отопление и горячее водоснабжение. Преобразователи расхода либо демонтировались, либо изначально отсутствовали в проекте, что приводило к невозможности точного расчёта объёма тепловой энергии, затрачиваемого на отопление.«Вместо этого использовался расчётный метод, где общий объём тепла по общедомовым приборам уменьшается на показатели индивидуального потребления горячей воды в квартирах. Это нарушает законодательство, поскольку жильцы оплачивают излишний объём тепловой энергии, который не был использован исключительно на отопление. Тепловые потери в системе горячего водоснабжения включаются в счёт за отопление, увеличивая фактический расход», - отметили в городской администрации.В результате такого подхода, например, у жителей многоквартирного дома №132 по ул. Тулаева разница составила более 400 тысяч рублей.«С 2020 Управлением муниципальной жилищной инспекции выявлено 47 нарушений, энергокомпании выдано 43 предписания и 4 предостережения. Часть предписаний обжаловалось ТГК-14 в Арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Однако в удовлетворении жалоб было отказано», - сообщают власти.Поскольку нарушения носили массовый характер, в феврале 2024 года мэрия направила в прокуратуру письмо для правовой оценки действий ТГК-14 и принятия мер. Надзорное ведомство переадресовало обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия.«Решением от 27 февраля 2025 года комиссия Бурятского УФАС России установила в действиях ТГК-14 нарушение Федерального закона «О защите конкуренции». ТГК-14, как ресурсоснабжающая организация, не обеспечила надлежащую эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии в 14 многоквартирных домах, что является ущемление интересов неопределенного круга потребителей. На ТГК-14 наложен штраф в размере 41 млн рублей. Постановление в законную силу еще не вступило», - рассказали в мэрии города.