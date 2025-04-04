Общество 04.04.2025 в 10:49

В Бурятии планируется восстановить один из самых опасных мостов в России

Это мост через реку Витим в Муйском районе на границе Бурятии и Забайкальского края
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии планируется восстановить один из самых опасных мостов в России

В Бурятии планируется восстановить один из самых опасных мостов в России. Это мост через реку Витим в Муйском районе на границе Бурятии и Забайкальского края. О планах восстановления этого моста рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Несмотря на официальный запрет эксплуатации, местные жители, а также жители других регионов продолжают активно использовать это сооружение.

До недавнего времени мост и прилегающий участок дороги протяженностью 32 километра, от поворота на трассе Таксимо — Усть-Муя до реки Витим, оставались бесхозными. Однако в 2020 году администрация Муйского района начала процесс передачи объекта в муниципальную собственность.

- В 2024 году объект официально передан на баланс района. Сейчас мы работаем над передачей всей дороги от Таксимо общей протяжённостью около 60 километров, включая Витимский мост, в республиканскую собственность, - рассказал Владимир Дашиев, глава Муйского района.

Александр Гоге отметил, что после принятия моста на региональный уровень, правительство сможет изыскивать необходимые ресурсы для его реконструкции. Министр подчеркнул, что учитывая объемы работ, будет рассматриваться вариант включения объекта в федеральную программу.

 

Фото: скриншот видео, минтранс РБ

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